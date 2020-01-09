Школа в элитном районе Кургана закрывается на ремонт и может стать медицинским лицеем

В Кургане до конца учебного года закрывают среднюю школу №11, передает корреспондент Накануне.RU.

Официально об этом рассказал директор департамента социальной политики администрации Кургана Игорь Постовалов. Планируется, что ремонт будет капитальным, на него выделено 50 млн руб., подрядчик уже определен. Будет заменена кровля, электропроводка, канализационные сети.

Школа находится в элитном курганском микрорайоне Шевелевка по адресу ул. Карельцева, д.103. Всех учеников и учителей на время закрытия учебного заведения распределят по другим школам города. Директор школы Венера Быкова от официальных комментариев Накануне.RU отказалась, отметив, что всю информацию можно получить в администрации города.

Рядом находятся три школы - №29, 22 и 42. До двадцать второй школы расстояние 1,3 км, до двадцать девятой - около 1 км, до сорок второй - 1,1 км.

Как рассказала Накануне.RU одна из мам ученика 8 класса школы №11 Елена, в праздники были встречи в департаменте соцполитики города, где решался вопрос организации учебного процесса в других школах.

"Мы решали проблемы как наши дети будут учиться в других школах, в другом коллективе, ведь для ребенка это стресс. Сейчас наши власти этот вопрос очень детально прорабатывают, нам сказали", - отметила Елена.

Еще одна мама Ольга сообщила Накануне.RU, что временное обучение детей в других школах - мера вынужденная.

"Нам нужно потерпеть, повозить детей в другие школы. Расстояния тут небольшие, школы рядом есть. Зато потом будем учиться в обновленной школе с новым ремонтом. Ничего страшного в этом нет", - сообщила женщина.

Также появилось предложение сделать из школы №11 специализированный медицинский лицей, где с 8 по 11 класс дети углубленно будут изучать химию и биологию. Соответствующая инициатива опубликована на сайте "Инициативы Зауралья". Авторы отмечают, что создание такого лицея позволит решить проблему нехватки медицинских кадров в Курганской области.

"Предлагаю перепрофилировать среднюю школу №11 в Кургане под специализированный медицинский лицей. Лицей должен стать современным, инновационным образовательным учреждением химико-биологического профиля. Это будет профессионально ориентированное учебное заведение, в котором будут учить по особой программе с углубленным изучением химии и биологии, природоведения и русского языка. Профильные классы предлагаю создать, начиная с 8 класса - с 1 по 7 классы это будет обычная средняя школа, однако предлагается с начальной школы делать уклон на изучение русского языка. В дальнейшем ученики 8-11 классов будут получать знания в тесной связи с высшими учебными заведениями Тюмени и Челябинска, где есть медицинские вузы", - пишут авторы инициативы.

По их мнению, можно наладить сотрудничество с Центром ортопедии и травматологии имени Илизарова, с Курганским областным перинатальным центром и другими медицинскими организациями.

"Уровень педагогов в лицее выше, чем в обычной школе. Тут могут работать не просто специалисты с высшим образованием, а кандидаты и доктора наук из медицинских организаций Курганской, Челябинской и Тюменской областей. Можно будет создавать целевые направления для учеников, чтобы после 11 класса они имели возможность поступить в медицинские вузы, однако должно быть условие: после окончания вуза они обязаны вернуться в Курганскую область и отработать минимум пять лет по профессии в родном регионе. Это может решить проблему нехватки медицинских кадров в регионе", - говорится в тексте инициативы.

В прошлом году стало известно, что Курганский государственный университет готовится открыть на своей базе медицинский факультет, там уже хотят учиться на платной основе студенты из Вьетнама и Ирана. Это может стать экономически выгодным как для вуза, так и для региона. А открытие медицинского лицея позволит готовить абитуриентов для этого факультета из числа местных молодых людей и девушек, которые живут в Кургане или области.

О такой инициативе знает и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Ранее, комментируя это предложение, он отметил, что поддержка будет, но только в том случае, если вуз даст качественные предложения по открытию медфакультета.