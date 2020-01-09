В Москве "заминировали" около ста школ и гостиницу "Украина"

В Москве 8 января возобновилась рассылка массовых сообщений о заложенных бомбах.

Как передает "Интерфакс", были "заминированы" около ста школ, а также гостиница "Украина". Эвакуации не проводились.

Волна ложных сообщений о минировании продолжается в Москве и Петербурге с конца ноября.

Так, в декабре неизвестные сообщили об угрозе минирования 25 станций московского метро. Аналогичные угрозы о якобы заложенных бомбах в Москве получили шесть торговых центров, 13 школ, два суда и храм Христа Спасителя.