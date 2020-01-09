23 Июля 2020
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Общество За рубежом
Илон Маск Граймс (2018) | Фото:Википедия/instagram.com/grimes

Илон Маск в шестой раз станет отцом

48-летний миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в шестой раз станет отцом. Ребенка ждет его девушка, 31-летняя певица Граймс, с которой бизнесмен встречается уже два года.

Граймс сообщила о своем интересном положении весьма неординарным способом. Она опубликовала в Instagram обнаженное фото, на животе у нее было изображение ребенка. Администрация соцсети оперативно заблокировала пост, поскольку на снимке были видны соски женщины, а правила Instagram это запрещают. Тем не менее, пользователи успели поздравить певицу и ее бойфренда с предстоящим пополнением. Сама артистка в ответ отметила, что беременность – "это очень дикое и воинственное состояние бытия".

Граймс и Маск встречаются с 2018 года. Для певицы ребенок будет первым, а у Маска в первом браке родилось пятеро детей – двойняшки и тройняшки, все мальчики (его супруга проходила процедуры ЭКО). Всего Маск трижды был женат, два раза – на одной и той же женщине. Также у него была череда громких романов после последнего развода, в том числе он встречался с бывшей женой Джонни Деппа Эмбер Херд.

 

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Илон Маск в шестой раз станет отцом

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Теги: илон маск, граймс, беременность и роды



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