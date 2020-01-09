В Екатеринбурге вандалы вновь орудовали в сквере за Оперным театром

В Екатеринбурге неизвестные вандалы опять орудовали в сквере за Оперным театром. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в соцсетях.

Как пишет паблик "Интересный Екатеринбург", в сквере вновь испортили часть фонарей. Также в Сети опубликованы фото с разбитыми плафонами.

Пользователи в комментариях предложили объявить вознаграждение за поимку вандалов. А некоторые вовсе предлагают демонтировать эти фонари, либо поставить будку и нанять охранника, который бы следил за порядком.

Напомним, в июле злоумышленники уже громили новые фонари. Также хулиганы разбивали их в майские праздники.

Реконструкция в сквере за Оперным театром в Екатеринбурге завершилась в конце прошлого года.