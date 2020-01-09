В Прикамье опечатали АЗС из-за угрозы взрыва

В Пермском крае судебные приставы из-за угрозы взрыва опечатали АЗС у автодороги Кунгур – Калинино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Заправка была опечатана на 60 дней из-за взрывопожароопасного резервуара. Нарушения ранее выявили специалисты Ростехнадзора.

"На бензиновой автозаправочной станции использовался надземный сосуд для сжиженного углеводородного газа без проектной и исполнительной документации на реконструкцию бензиновой заправки, с нарушением нормативного расстояния до раздаточных колонок моторного топлива, а также до автодороги и жилых домов. Кроме того, данный сосуд не поставлен на учет в органах Ростехнадзора и не зарегистрирован в государственном реестре в качестве опасного производственного объекта", - говорится в сообщении службы судебных приставов.

Кроме того, индивидуальная предпринимательница, которая организовала работу АЗС, не имела лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении по статье "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов".