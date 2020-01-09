23 Июля 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
(2004) |

Сноубордисты получили тяжелые травмы на подъемнике в Чите

Следственный комитет начал проверку информации о падении двух мужчин с подъемника в горнолыжном комплексе "Высокогорье" в Чите.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Забайкалью, 9 января информация появилась в СМИ.

По данным журналистов, сноубордисты из-за неисправности подъемника упали с четырехметровой высоты. Оба пострадавших госпитализированы, один находится в реанимации.

В прошлом году спасатели в Чехии сняли 70 посетителей горнолыжного курорта из кабинок остановившегося подъемника. Из-за сильного снегопада дерево упало на механизм и повредило его. Людей из кабинок снимали спасатели и пожарные, они организовали своеобразные "живые лестницы".

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Сноубордисты получили тяжелые травмы на подъемнике в Чите

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Теги: подъемник, сноубордисты, чита



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