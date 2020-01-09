Акции "Мечела" поднялись в цене почти на 60%. Причиной могут быть пожары в Австралии

Акции компании "Мечел" на Московской бирже за первые три торговых дня 2020 года выросли в цене более чем на 58%.

По данным на 30 декабря они стоили 63,14 руб. К закрытию торгов 8 января их стоимость уже составляла 99,8 руб. Весь рост пришелся на 7 и 8 января.

Рост показали и привилегированные акции "Мечела". С начала торгов они подорожали на 28,84% —до 114,8 руб.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов не исключил, что рост котировок "Мечела" связан с сильными пожарами в Австралии, пишет РБК. Пожары могут вызвать перебои с поставками коксующегося угля и привести к росту цен.

"Это с учетом возможного возврата Эльги может стать драйвером роста для "Мечела", — считает эксперт.

Ранее стало известно, что "Мечел" принял оферту Газпромбанка о выкупе доли (34%) в Эльгинском угольном проекте (Якутия). Сумма сделки должна составить около 31 млрд руб.

Как ранее сообщало Накануне.RU, чистый долг группы компаний "Мечел" без пеней, штрафов и опционов, по данным за второй квартал 2019 года, составляет 411 млрд руб. Крупнейшие кредиторы – Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк. Теперь "Мечел" должен ВТБ около 204,6 млрд руб.

При этом с 2020 года компания должна начать гасить долг перед банками. Компания уже обратилась к своим основным кредиторам с предложением перенести сроки погашения основного долга на более поздние периоды.