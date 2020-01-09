"Россия 1" четвертый год подряд стала лидером по размеру аудитории среди каналов

Телеканал "Россия 1" четвертый год подряд занял первое место по размеру среднесуточной аудитории среди зрителей 4+. Это данные ECI Media Management на основе измерений Mediascope, на которые ссылается РБК. Согласно исследованию за 2019 год, доля "России 1" составляет 11,8%. У ближайшего конкурента, Первого канала, этот показатель по итогам ушедшего года равен 10,4%, у НТВ — 8,9%.

Заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев подчеркнул, что флагманский канал госхолдинга в 2019 году упрочил свои позиции: разрыв между ближайшими конкурентами достиг "исторического максимума".

Впервые "Россия 1" обошла Первый канал по итогам 2016 года: тогда их среднесуточные доли равнялись 12,9 и 12,7% соответственно. В 2017 году это были уже 13,2 и 12,1%, 2018-м — 12,9 и 11,8%.

Самой популярной вечерней информационной программой будней в 2019 году оставалось "Время" Первого канала, но в ВГТРК обращают внимание на то, что среди всех зрителей старше четырех лет разрыв по итогам года с вечерними "Вестями" стал минимальным: средняя доля "Времени" — 12,9%, "Вестей" — 12,8%.

Сохраняя лидерские позиции, "Россия 1" в прошлом году, как и другие вещатели, теряла зрителей. Среднесуточная доля флагманского канала ВГТРК среди всех зрителей старше четырех лет за год снизилась на 1,1%.

Помимо "России 1", среднесуточная доля своей целевой аудитории снизилась, к примеру, также у НТВ, ТНТ, "Звезды", "Матч ТВ", Disney, 2х2, CTC Love и ТНТ4.

Наибольшее падение среднесуточной целевой аудитории, как следует из расчетов ECI Media Management на основе измерений Mediascope, зафиксировано у Первого канала: среди зрителей 14–59 лет доля сократилась на 1,6 п.п., с 10,3% в 2018 году до 8,7% в 2019-м. В общей аудитории (все зрители старше четырех лет) падение составило 1,3 п.п.

Основной отток аудитории от линейного ТВ в интернет испытывают каналы, имеющие значительную долю аудитории младше 60 лет, такие как "Первый" или ТНТ, указывает представитель Первого канала.

Среднесуточные доли своей целевой аудитории в 2019 году выросли у СТС, "ТВ Центра", РЕН ТВ, "Карусели", "России 24", ТВ3, "Пятницы", "Муз ТВ" и "Ю".