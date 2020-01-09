"Россия 1" четвертый год подряд стала лидером по размеру аудитории среди каналов

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/doors/interior-doors/wooden/mdfdoors/, подробное описание тут.
Круглосуточный сервис - http://remont.youdo.com/building/roofing/montazh/stoimost/, сделай заказ.
По ссылке http://remont.youdo.com/building/insulation/soundproofing/commercial/izol/kinoteatr/, выбирай YouDo!



Общество В России Москва
Андрей Малахов Прямой эфир (2017) | Фото:youtube.com/Россия 1

"Россия 1" четвертый год подряд стала лидером по размеру аудитории среди каналов

Телеканал "Россия 1" четвертый год подряд занял первое место по размеру среднесуточной аудитории среди зрителей 4+. Это данные ECI Media Management на основе измерений Mediascope, на которые ссылается РБК. Согласно исследованию за 2019 год, доля "России 1" составляет 11,8%. У ближайшего конкурента, Первого канала, этот показатель по итогам ушедшего года равен 10,4%, у НТВ — 8,9%.

Заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев подчеркнул, что флагманский канал госхолдинга в 2019 году упрочил свои позиции: разрыв между ближайшими конкурентами достиг "исторического максимума".

Впервые "Россия 1" обошла Первый канал по итогам 2016 года: тогда их среднесуточные доли равнялись 12,9 и 12,7% соответственно. В 2017 году это были уже 13,2 и 12,1%, 2018-м — 12,9 и 11,8%.

Самой популярной вечерней информационной программой будней в 2019 году оставалось "Время" Первого канала, но в ВГТРК обращают внимание на то, что среди всех зрителей старше четырех лет разрыв по итогам года с вечерними "Вестями" стал минимальным: средняя доля "Времени" — 12,9%, "Вестей" — 12,8%.

Евгений Петросян Ольга Бузова|Фото:instagram.com/petrosyanevgeny

Сохраняя лидерские позиции, "Россия 1" в прошлом году, как и другие вещатели, теряла зрителей. Среднесуточная доля флагманского канала ВГТРК среди всех зрителей старше четырех лет за год снизилась на 1,1%.

Помимо "России 1", среднесуточная доля своей целевой аудитории снизилась, к примеру, также у НТВ, ТНТ, "Звезды", "Матч ТВ", Disney, 2х2, CTC Love и ТНТ4.

Наибольшее падение среднесуточной целевой аудитории, как следует из расчетов ECI Media Management на основе измерений Mediascope, зафиксировано у Первого канала: среди зрителей 14–59 лет доля сократилась на 1,6 п.п., с 10,3% в 2018 году до 8,7% в 2019-м. В общей аудитории (все зрители старше четырех лет) падение составило 1,3 п.п.

Основной отток аудитории от линейного ТВ в интернет испытывают каналы, имеющие значительную долю аудитории младше 60 лет, такие как "Первый" или ТНТ, указывает представитель Первого канала.

Среднесуточные доли своей целевой аудитории в 2019 году выросли у СТС, "ТВ Центра", РЕН ТВ, "Карусели", "России 24", ТВ3, "Пятницы", "Муз ТВ" и "Ю".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Россия 1" четвертый год подряд стала лидером по размеру аудитории среди каналов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: россия 1, телеканал, рейтинг, аудитория, первый канал, вгтрк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров