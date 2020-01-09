СМИ: "Яндекс" изучает возможность запуска виртуального оператора связи

"Яндекс" рассматривает возможность запуска виртуального оператора связи, сообщает газета "Коммерсант". Помимо связи предложение может включать доступ к другим сервисам компании, включая музыку и кино.

По данным издания, сотовая связь будет предоставляться на частотах Tele2. Другим вариантом, сообщает источник, может стать возможность переключения между операторами с базовой сетью Tele2.

В самом "Яндексе" пока такие планы не подтверждают. Однако близкий к компании источник подтвердил газете информацию о ведущихся переговорах с операторами связи по нескольким проектам.

Проект не будет прибыльным, но важен для построения экосистемы, считают эксперты. Его тарифы будут интегрированы с подпиской "Яндекс.Плюс".

Напомним, ранее стало известно, что "Яндекс" реформирует корпоративную структуру управления. Будет создан Фонд общественных интересов, которому планируется передать "золотую акцию". В функции некоммерческого фонда будет входить согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, согласование передачи существенной интеллектуальной собственности, согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран.