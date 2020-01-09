Экс-полицейского из ХМАО несколько дней ищут в Челябинске

Экс-полицейский Сергей Шамаркан пропал в Челябинске, его ищут уже пятый день - информация о розыске опубликована на сайте отряда "Лиза Алерт".

Известно, что подполковнику 41 год, в Челябинск он приехал 3 января и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Экс-силовик приехал из Сургута, ранее он работал начальником отдела участковых уполномоченных.

Как сообщается на сайте поискового отряда, телефон мужчины выключен, родственники не знают что с ним произошло. Особые приметы - шрам на переносице и высокий рост.