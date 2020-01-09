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Общество Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле осужден экс-сотрудник телефонной компании, торговавший секретными данными

Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор бывшему сотруднику телефонной компании. Его признали виновным в нарушении тайны переговоров и неправомерном доступе к информации.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина работал специалистом офиса продаж "дочки" крупной сотовой корпорации. Как показало расследование, он воспользовался служебным положением и за деньги сфальсифицировал заявление от имени женщины-абонента на получение детализации ее телефонных разговоров. Данную информацию он переслал на адрес электронной почты заказчика, установить которого следствию не удалось.

Также выяснилось, что этот же сотрудник скопировал служебную информацию, содержащую коммерческую тайну своего работодателя и конфиденциальные сведения по телефонным переговорам, и за денежное вознаграждение передал все другому лицу.

Как отметили в надзорном ведомстве, мужчина полностью признал свою вину. Тагилстроевский районный суд назначил ему 1 год и 3 месяца ограничения свободы.

Еще до вынесения приговора подсудимый был уволен из телефонной компании.

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В Нижнем Тагиле осужден экс-сотрудник телефонной компании, торговавший секретными данными

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Теги: телефон, данные, суд



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