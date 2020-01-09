Причиной вспышки пневмонии в Китае стал новый коронавирус, от которого нет лекарств

Причиной вспышки вирусной пневмонии в китайском городе Ухань (центрально-китайская провинция Хубэй) стал новый вид коронавируса. Его выявила группа экспертов под руководством академика Сюй Цзяньцзяна, передает агентство "Синьхуа". По словам ученого, на разработку лекарств против нового штамма коронавируса уйдет несколько лет. До сих пор было известно шесть видов коронавируса, из которых два угрожают человеку тяжелыми респираторно-вирусными заболеваниями.