Челябинский облсуд рассмотрит апелляцию на снижение до 10 млн рублей штрафа экс-министру здравоохранения Тесленко

Челябинский областной суд рассмотрит 10 января апелляцию прокуратуры на постановление районного суда о снижении размера штрафа бывшему министру здравоохранения региона Виталию Тесленко, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание назначено на 14.30 10 января.

Напомним, 15 ноября Ленинский районный суд частично удовлетворил ходатайство адвоката об освобождении Тесленко от дополнительного наказания в виде штрафа. Сумма штрафа снижена с 60 млн до 10 млн рублей. Прокуратура обжаловала решение суда.

Виталий Тесленко был осужден в 2014 году на семь лет колонии со штрафом в 300 млн рублей за взятки. Однако в сентябре 2017 года экс-министр вышел из мест лишения свободы по УДО.

Сумма штрафа неоднократно снижалась с 300 млн руб. до 70 млн руб. За весь период отбывания наказания экс-министр выплатил чуть более 10 млн руб. В августе 2018 года Ленинский районный суд города частично удовлетворил ходатайство адвоката, снизив штраф с 60 млн руб. до 5 млн руб. Однако прокуратура оспорила решение суда. В октябре Челябинский областной суд позицию прокурора поддержал.