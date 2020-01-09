В кемеровской больнице опровергли информацию о нехватке лекарств в реанимации

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Юду: http://remont.youdo.com/interior/rooms/nursery/size/diz/20m/, быстро и недорого.
http://remont.youdo.com/minor-repair/muzh-na-chas/geo/golyanovo/, подробности здесь.
Строительство дома за 2 000 000 рублей на http://remont.youdo.com/building/home/price/2million/.



Общество Сибирский ФО В России
реанимация, скорая (2015) | Фото: Служба спасения &quot;Сова&quot;

В кемеровской больнице опровергли информацию о нехватке лекарств в реанимации

В кемеровской Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского прокомментировали информацию о том, что мужчине предложили самостоятельно приобрести лекарства для родственника в реанимации.

По словам кемеровчанина, ему выдали список из 14 наименований лекарств и расходных материалов, которых якобы не оказалось в больнице, пишет Regnum.

Однако главный врач Игорь Пачгин заявил, что в медучреждении имеется весь необходимый запас лекарств и медикаментов, которыми бесплатно лечат всех пациентов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

‼️Добрый день! Вчера в инстаграме в аккаунте родственника пациента, находящегося на лечении в отделении реанимации больницы Кировского района, был размещен пост о взимании денежных средств за лечение. В медучреждении организована внутренняя служебная проверка. Виновные, кто ввёл в заблуждение родственников пациента, будут привлечены к ответственности. Я уже связался с родственниками пациента - вопрос решен положительно. В медицинской организации имеется весь необходимый запас лекарств и медикаментов, которыми бесплатно лечат всех пациентов. С уважением, главный врач И.В. Пачгин.

Публикация от Больница им. Подгорбунского (@okb_smp)

Он добавил, что родственников пациента "ввели в заблуждение", виновных привлекут к ответственности. В медучреждении организована внутренняя служебная проверка, говорится в официальном Instagram больницы.

Позже жаловавшийся мужчина написал в соцсетях, что вопрос решен. По его словам, "руководитель больницы отнесся с пониманием и лично связался со мной для выяснения обстоятельств, а не плюнул с высоты своей должности".

Напомним, в конце прошлого года в Правительстве признали, что оптимизация сферы здравоохранения во многих регионах оказалась провальной. Однако острая ситуация сложилась не только с кадрами, зарплатами и инфраструктурой, есть еще одна проблема, которую пока не замечают федеральные власти, но уже признают в регионах. Речь идет о льготном лекарственном обеспечении.

В ноябре комитет Госдумы РФ по охране здоровья отверг поправку депутата от КПРФ Алексея Куринного в законопроект о федеральном бюджете на 2020-2022 годы, предусматривающую выделение дополнительных средств на льготные лекарства. По словам депутата, во всех субъектах РФ имеет место острый дефицит средств, прокуратура и суды завалены жалобами и исками, на имя депутатов поступают тысячи обращений.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В кемеровской больнице опровергли информацию о нехватке лекарств в реанимации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: больница, лекарства, кемерово



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров