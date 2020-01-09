В кемеровской больнице опровергли информацию о нехватке лекарств в реанимации

В кемеровской Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского прокомментировали информацию о том, что мужчине предложили самостоятельно приобрести лекарства для родственника в реанимации.

По словам кемеровчанина, ему выдали список из 14 наименований лекарств и расходных материалов, которых якобы не оказалось в больнице, пишет Regnum.

Однако главный врач Игорь Пачгин заявил, что в медучреждении имеется весь необходимый запас лекарств и медикаментов, которыми бесплатно лечат всех пациентов.

Он добавил, что родственников пациента "ввели в заблуждение", виновных привлекут к ответственности. В медучреждении организована внутренняя служебная проверка, говорится в официальном Instagram больницы.

Позже жаловавшийся мужчина написал в соцсетях, что вопрос решен. По его словам, "руководитель больницы отнесся с пониманием и лично связался со мной для выяснения обстоятельств, а не плюнул с высоты своей должности".

Напомним, в конце прошлого года в Правительстве признали, что оптимизация сферы здравоохранения во многих регионах оказалась провальной. Однако острая ситуация сложилась не только с кадрами, зарплатами и инфраструктурой, есть еще одна проблема, которую пока не замечают федеральные власти, но уже признают в регионах. Речь идет о льготном лекарственном обеспечении.

В ноябре комитет Госдумы РФ по охране здоровья отверг поправку депутата от КПРФ Алексея Куринного в законопроект о федеральном бюджете на 2020-2022 годы, предусматривающую выделение дополнительных средств на льготные лекарства. По словам депутата, во всех субъектах РФ имеет место острый дефицит средств, прокуратура и суды завалены жалобами и исками, на имя депутатов поступают тысячи обращений.