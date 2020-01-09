"Не смог терпеть издевательства". Рамиль Шамсутдинов обратился с письмом к семьям убитых им солдат

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье.

Текст письма опубликовал телеграм-канал Baza. Шамсутдинов пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой.

"Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете. Я не скрывался от армии, я хотел служить, защищать Родину, после службы я и дальше хотел связать свою жизнь с армией. Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался и пошел на крайний шаг. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и сломал свою жизнь", - говорится в тексте письма.

Также Рамиль Шамсутдинов поблагодарил всех, кто поддерживает его, и в частности, своего отца.

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Позже выяснилось, что стрелок хотел погибнуть от ответного огня. Начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе управления штаба Центрального военного округа полковник Сергей Яровой в беседе с Накануне.RU заявил, что Шамсутдинов имел крепкую психику – перед отправкой в часть он прошел специальные тесты и показал "хороший результат".

Добавим также, что ранее было завершено расследование уголовного дела о неуставных отношениях в части, по которому Рамиль Шамсутдинов проходит потерпевшим.