23 Июля 2020
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Трубная Металлургическая Компания ТМК логотип (2016) | Фото:

ТМК завершила сделку по продаже "дочки" компании Tenaris

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций дочернего предприятия "IPSCO Tubulars Inc." компании Tenaris.

Как сообщили в пресс-службе ТМК, цена сделки по договору купли-продажи (заключён 22 марта 2019 года) составляла 1 млрд 209 млн долларов США без учёта финансовых средств и долговых обязательств на балансе, но включала в себя 270 млн долларов США оборотного капитала.

Обе стороны заключили генеральное соглашение на 6 лет, согласно которому, начиная со 2 января этого года, Tenaris будет выступать в качестве эксклюзивного дистрибьютора труб OCTG и линейных труб ТМК на территории США и Канады.

По словам председателя совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского, полученные от сделки денежные средства позволят обеспечить финансовую стабильность и дальнейшее развитие компании.

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ТМК завершила сделку по продаже "дочки" компании Tenaris

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Теги: Трубная Металлургическая Компания, IPSCO Tubulars Inc, Tenaris, сделка



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