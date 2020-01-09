У певца Джастина Бибера диагностировали тяжелую болезнь, передающуюся через укус клеща

25-летний популярный канадский певец Джастин Бибер сообщил, что у него диагностирована болезнь Лайма – тяжелое заболевание, вызываемое бактериями, передающимися через укус клеща.

Артист не выдержал издевательств хейтеров, которые стали писать ему в соцсетях, что он "выглядит как дерьмо". Лицо певца покрылось язвами и прыщами.

Впрочем, положение Бибера явно не так уж ужасно, по крайней мере, он собирается неплохо заработать на своей хвори: 27 января на YouTube выйдет 10-серийный документальный фильм о борьбе певца с болезнью.

"Пока многие пишут, что Бибер выглядит как дерьмо, стал метамфетаминовым наркоманом и т.д., у меня диагностировали болезнь Лайма, которая перешла в хроническую стадию. Это серьезно повлияло на мою кожу, функции мозга и общее состояние здоровья", - рассказал певец.