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Политика Приволжский ФО Пермский край
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Назначена дата повторных выборов главы Кудымкара

Депутаты думы Кудымкара в третий раз попытаются избрать главу города. Новая дата конкурса назначена на 3 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кудымкара.

Документы от кандидатов будут приниматься с 13 января по 11 февраля.

Ранее несостоявшимися были признаны два конкурса: второй раз конкурс был сорван 27 декабря. Директору медицинского училища Леониду Ковалеву, который был главным претендентом на должность, не хватило одного голоса. Его поддержали семь из 15 депутатов. Ранее Ковалев пытался стать мэром на конкурсе, который прошел в октябре.

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Назначена дата повторных выборов главы Кудымкара

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Теги: конкурс, глава Кудымкара, Леонид Ковалев



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