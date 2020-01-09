В Приморье массово сокращают работников энергетики

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Муж на час: http://remont.youdo.com/electrician/cabling/ по данной ссылке.
Тут http://remont.youdo.com/plumbers/canalization/apartment/ от 1125 руб.



Общество Дальневосточный ФО В России
энергетика тэц диспетчерская (2004) | Фото: Накануне.ru

В Приморье массово сокращают работников энергетики

В Приморском крае с начала года на предприятиях энергетического комплекса начались массовые сокращения штатов.

По данным федерации профсоюзов Приморья, с 1 января 30 сотрудников филиала ЛУТЭК АО ДГК лишились работы в Лучегорске.

В Артеме уволены пять работников АО "Дальэнерготехкомплект".

Кроме того, с 1 февраля лишатся своей работы 99 сотрудников Владивостокской, Артемовской и Партизанской ТЭЦ. На Владивостокской ТЭЦ-2 работы лишатся 70 человек, передает Regnum.

Ранее в Приморье были приостановлены сокращения на авиационном заводе - ПАО "Арсеньевская Авиационная Компания "ПРОГРЕСС" им. Н. И. Сазыкина" получила заказ.

Предполагалось, что к началу 2020 года штат сотрудников предприятия сократится на 4960 человек. Против этого активно выступал профсоюз предприятия.

7 октября по инициативе профсоюза "Прогресса" в Арсеньеве прошел многотысячный митинг с требованием сохранить рабочие места и призывом к власти обратить внимание на градообразующее предприятие.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В Приморье массово сокращают работников энергетики

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: приморье, энергетика, сокращения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров