В Приморье массово сокращают работников энергетики

В Приморском крае с начала года на предприятиях энергетического комплекса начались массовые сокращения штатов.

По данным федерации профсоюзов Приморья, с 1 января 30 сотрудников филиала ЛУТЭК АО ДГК лишились работы в Лучегорске.

В Артеме уволены пять работников АО "Дальэнерготехкомплект".

Кроме того, с 1 февраля лишатся своей работы 99 сотрудников Владивостокской, Артемовской и Партизанской ТЭЦ. На Владивостокской ТЭЦ-2 работы лишатся 70 человек, передает Regnum.

Ранее в Приморье были приостановлены сокращения на авиационном заводе - ПАО "Арсеньевская Авиационная Компания "ПРОГРЕСС" им. Н. И. Сазыкина" получила заказ.

Предполагалось, что к началу 2020 года штат сотрудников предприятия сократится на 4960 человек. Против этого активно выступал профсоюз предприятия.

7 октября по инициативе профсоюза "Прогресса" в Арсеньеве прошел многотысячный митинг с требованием сохранить рабочие места и призывом к власти обратить внимание на градообразующее предприятие.