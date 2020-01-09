Пожары на свалке и выбросы предприятий. В минэкологии назвали источники смога в Челябинске

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/building/home/variant/new/hightech/, быстро и недорого.
Юду: http://remont.youdo.com/building/insulation/waterproofing/buildings/constructions/pipelines/price/ тут.



Общество Челябинская область
смог, выбросы, Челябинск, (2018) | Фото: vk.com/vybros74

Пожары на свалке и выбросы предприятий. В минэкологии назвали источники смога в Челябинске

В минэкологии Челябинской области назвали наиболее вероятные источники загрязнения воздуха в Челябинске. Министерство намерено обратиться в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Так, 6 января передвижные лаборатории минэкологии выявили превышения по сероводороду 2,1 ПДК в микрорайоне "Премьера". Была значительно снижена видимость и ощущался сильный запах гари. Слабым южным ветром задымление и запах гари распространялись на Челябинск, но уже без превышений.

Причиной смога, по предварительной информации, стали возгорания на свалке с южной стороны города, а также выбросы предприятий, занимающихся нефтепереработкой. В настоящий момент проверяется законность деятельности этих предприятий.

Минэкологии обратится в прокуратуру и региональное управление Росприроднадзора для проведения совместных проверок на предприятиях-нарушителях с целью их привлечения к ответственности за нарушения экологического законодательства.

Добавим, что до 19 часов 9 января в Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке и Златоусте объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пожары на свалке и выбросы предприятий. В минэкологии назвали источники смога в Челябинске

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: смог, выбросы, свалка, пожары,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров