Пожары на свалке и выбросы предприятий. В минэкологии назвали источники смога в Челябинске

В минэкологии Челябинской области назвали наиболее вероятные источники загрязнения воздуха в Челябинске. Министерство намерено обратиться в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Так, 6 января передвижные лаборатории минэкологии выявили превышения по сероводороду 2,1 ПДК в микрорайоне "Премьера". Была значительно снижена видимость и ощущался сильный запах гари. Слабым южным ветром задымление и запах гари распространялись на Челябинск, но уже без превышений.

Причиной смога, по предварительной информации, стали возгорания на свалке с южной стороны города, а также выбросы предприятий, занимающихся нефтепереработкой. В настоящий момент проверяется законность деятельности этих предприятий.

Минэкологии обратится в прокуратуру и региональное управление Росприроднадзора для проведения совместных проверок на предприятиях-нарушителях с целью их привлечения к ответственности за нарушения экологического законодательства.

Добавим, что до 19 часов 9 января в Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке и Златоусте объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности.