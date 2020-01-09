23 Июля 2020
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Общество За рубежом
верблюд (2019) | Фото:Накануне.RU

В Австралии из-за пожаров умерло более миллиарда животных и начинается отстрел верблюдов

В Австралии жертвами природных пожаров и их последствий стали более 1 млрд животных. Об этом сообщают сотрудники университета Сиднея. Только в штате Новый Южный Уэльс число погибших животных уже превышает 480 млн.

Между тем, это явно не окончательные цифры – они еще будут увеличиваться, и не только из-за огня. Так, в штате Южная Австралия в течение пяти предстоящих дней власти собираются отстрелить около 10 тыс. верблюдов.

Власти штата объясняют свое решение тем, что стада этих животных наносят огромный вред проживающим здесь людям, среди которых более двух тысяч аборигенов. Верблюды агрессивно вторгаются на пастбища в поисках еды и воды, загрязняют питьевую вощу и пожирают продовольственные и фуражные запасы фермеров.

Кроме того, расплодившиеся дикие верблюды - в Австралии их живет больше всех в мире - уничтожают посевы, а в борьбе за выживание затаптывают друг друга. Много верблюдов уже погибли из-за жажды и нехватки еды. Так что, как заявляют в здешнем министерстве охраны окружающей среды, санитарный отстрел пойдет на пользу оставшимся в живых.

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В Австралии из-за пожаров умерло более миллиарда животных и начинается отстрел верблюдов

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Теги: пожары в австралии, дикие животные, верблюды



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