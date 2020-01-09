23 Июля 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
зимник Уренгой – Красноселькуп, подготовка зимника (2018) | Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале из-за непогоды и плохой видимости закрыт зимник Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги

Из-за непогоды закрыт один из ямальских зимников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного департамента транспорта.
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С 10.00 9 января закрыто движение по зимнику Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. Причины – метель и недостаточная видимость. Дорога Надым – Салехард открыта для полноприводных автомобилей общей массой до 10 т.

Зимник Коротчаево – Красноселькуп открыт для полноприводных авто общей массой до 30 т, а трасса Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале не введена в эксплуатацию.

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На Ямале из-за непогоды и плохой видимости закрыт зимник Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги

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Теги: зимник, трасса, метель



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