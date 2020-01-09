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Общество Свердловская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге тушат нелегальную свалку: жителям советуют по возможности не выходить на улицу

В Екатеринбурге продолжается ликвидация тления на несанкционированном полигоне бытовых отходов. Специалисты советуют жителям по возможности не выходить на улицу.

Тление свалки началось в праздничные каникулы. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, спецтехника производит засыпку очагов снегом, который вывозят с городских улиц. Специалисты ежедневно производят контроль за состоянием воздуха.

Несанкционированный полигон бытовых отходов в Екатеринбурге(2020)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В среду из-за отсутствия ветра запах гари с тлеющего полигона ощущался в микрорайонах Уралмаш и Эльмаш. В этой связи в МЧС рекомендуют жителям без особой надобности не выходить на улицу, ограничить себя в прогулках и походах по магазинам.

Также в ведомстве советуют постараться не открывать окна и двери, не проветривать помещение, а тем, у кого в доме есть увлажнители и очистители воздуха - воспользоваться ими.

Когда тление на свалке будет ликвидировано, пока неизвестно.

Несанкционированный полигон бытовых отходов в Екатеринбурге(2020)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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В Екатеринбурге тушат нелегальную свалку: жителям советуют по возможности не выходить на улицу

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Теги: Екатеринбург, свалка, МЧС



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