23 Июля 2020
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прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: zviazda.by

В Якутске из-за вспышки кори несколько десятков человек оказались в больнице

В Якутске 70 человек заболели корью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора республики.

По данным на 6 января заболевших было 68, из них 16 лечились в стационаре, который организовали на территории детского противотуберкулезного диспансера.

Сейчас детей, у которых нет прививки от кори, запретили водить в детские сады. Это касается Якутска и поселка Жатай. Студенты без прививок также не посещают занятия.

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В Якутске из-за вспышки кори несколько десятков человек оказались в больнице

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Теги: Якутск, корь, стационар, больница



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