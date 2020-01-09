В Якутске из-за вспышки кори несколько десятков человек оказались в больнице

В Якутске 70 человек заболели корью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора республики.

По данным на 6 января заболевших было 68, из них 16 лечились в стационаре, который организовали на территории детского противотуберкулезного диспансера.

Сейчас детей, у которых нет прививки от кори, запретили водить в детские сады. Это касается Якутска и поселка Жатай. Студенты без прививок также не посещают занятия.