СМИ сообщили версию западных спецслужб о крушении самолета в Иране

Западная разведка считает техническую неисправность причиной крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах Канады.

По словам собеседника агентства, есть свидетельства перегрева двигателя воздушного судна, пишет Regnum.

Таким образом, западная разведка пришла к выводу, что самолет не был сбит ракетой.

Напомним, утром 8 января под Тегераном разбился самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Предварительно причиной катастрофы стало возгорание двигателя. МАУ озвучила число жертв - 167 человек. Но называются и другие данные. Большинство погибших были гражданами Канады и Ирана.

Компания-перевозчик утверждает, что самолет был исправен, летный состав - квалифицированным, а самолет был выпущен в 2016 году и проходил техническую проверку 6 января. Вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский сообщил, что вины экипажа, учитывая его огромный опыт, быть не может. А президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что разбившийся самолет был одним из лучших в парке компании и он "гарантирует летную исправность всех наших самолетов".

В партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко намекнули на одну из иранских ракет, которые накануне были выпущены по американским базам в Ираке. Об этом написал депутат Владимир Арьев. По его мнению, в технические причины верится слабо, "учитывая параллельный ракетный обстрел Ираном военной базы США и закрытие американцами воздушного пространства над Ираном и Ираком".