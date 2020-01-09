23 Июля 2020
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Общество За рубежом
принц Гарри Меган Маркл (2019) | Фото:Disney

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и жизни при дворе

Принц Гарри (35) и Меган Маркл (38) решили отказаться от выполнения "королевских обязанностей", стать "финансово независимыми" и жить отныне на две страны – Великобританию и США (откуда родом Меган). При этом пара не собирается отказываться от титулов герцога и герцогини Сассекских, проживания в коттедже Фрогмор, выделенном им королевой Елизаветой II, а также от денежного довольствия, которое им обеспечивает отец Гарри, наследный принц Уэльский Чарльз. Букингемский дворец уже выразил свое неудовольствие позицией супругов, опубликовав встречное заявление.

О своем решении "жить как вздумается" Гарри и Меган, поженившиеся полтора года назад, сообщили в Instagram. Они отметили, что отказываются от "старших ролей в королевской семье" и хотят финансовой независимости. The Guardian предполагает, что пара откажется от средств, выделяемых им непосредственно королевой. Впрочем, это лишь 5% от доходов супругов.  

Гарри, который является шестым в очереди на британский престол (то есть практически не имеет шансов когда-либо занять трон), пишет, что они с Меган будут поддерживать королеву и заниматься своим большим благотворительным проектом.

Принц Гарри, Меган Маркл, Арчи Харрисон. |Фото: twitter.com/queenscomtrust

Жить в двух странах пара планирует еще и для того, чтобы воспитать сына Арчи Харрисона в традициях сразу двух государств, к которым принадлежат его родители.

Пресс-секретарь Букингемского дворца заметил, что обсуждение дальнейшей жизни Гарри и Меган "находится на ранней стадии" и что супругам придется считаться с мнением королевской семьи.

Герцог и герцогиня Сассекские на своем сайте официально уведомили, что будут работать теперь не с придворными журналистами, авторитет которых вызывает у Гарри и Меган сомнения, а с "молодыми, начинающими журналистами и блогерами". Пара раскритиковала сложившуюся при дворе традицию работы пула привилегированных корреспондентов.

В последнее время Меган очень доставалось от светских хроникеров, критиковавших ее буквально за все: и за располневшую после родов фигуру, и за полеты на частных самолетах друзей. В какой-то момент голливудская актриса, не выдержав травли, дала очень эмоциональное интервью со слезами, в котором призналась, что ей очень трудно живется при дворе. В сети Маркл, погрязшую еще и в семейных скандалах (ее родственники, мягко говоря, не одобрили брак с принцем Гарри), постоянно сравнивают с женой старшего брата Гарри Кейт Миддлтон. Неизвестно, в каких отношениях королевские невестки находятся в действительности, но сообщалось, что Кэтрин не в восторге от выбора Гарри.

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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и жизни при дворе

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Теги: принц гарри, меган маркл, британская королевская семья, скандал, финансирование, независимость



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Развитие сюжета:

Ранее 10.01.2020 12:20 Мск Меган Маркл сбежала в Канаду

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