23 Июля 2020
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Происшествия В России Москва
Избиение сына Михаила Жванецкого в Москве. (2020) | Фото: РЕН ТВ

В Москве избили сына Михаила Жванецкого

В сети появились кадры с камеры наблюдения, зафиксировавшей в Москве момент избиения сына известного сатирика и писателя Михаила Жванецкого. ЧП произошло на западе столицы, передает РЕН ТВ.

Дмитрий Жванецкий рассказал, что на него и его друга напали с целью ограбления. Сын сатирика обратился за медицинской помощью – у него разбита губа. "Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали", – цитирует Жванецкого-младшего РИА Новости. Молодой человек добавил, что уже написал заявление в правоохранительные органы.

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В Москве избили сына Михаила Жванецкого

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Теги: михаил жванецкий, избиение, сын, нападение, ограбление



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