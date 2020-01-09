В Москве избили сына Михаила Жванецкого

В сети появились кадры с камеры наблюдения, зафиксировавшей в Москве момент избиения сына известного сатирика и писателя Михаила Жванецкого. ЧП произошло на западе столицы, передает РЕН ТВ.

Дмитрий Жванецкий рассказал, что на него и его друга напали с целью ограбления. Сын сатирика обратился за медицинской помощью – у него разбита губа. "Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали", – цитирует Жванецкого-младшего РИА Новости. Молодой человек добавил, что уже написал заявление в правоохранительные органы.