СМИ: Обращение Путина к Федеральному собранию будет посвящено социальной тематике

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин намерен сосредоточиться на внутренней повестке дня.

Также, как ожидается, глава государства затронет темы социального неравенства и защиты исторической памяти. Несмотря на события на Ближнем Востоке, эксперты считают, что президент не будет много говорить о международной политике.

Выступление состоится 15 января в Манеже. Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов предполагает, что специально об Иране президент ничего говорить не будет.

Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский считает, что внимание к внутренним проблемам в сочетании с патриотической консолидацией 75-летия Победы должны обеспечить "восстановительный рост" рейтингов власти, необходимый для обеспечения хороших результатов на выборах в Госдуму в 2021 году.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский видит будущее послание как продолжение прошлогодней политики, направленной на решение социальных проблем и переориентацию на внутреннюю политику, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, что Путин в послании к Федеральному собранию намерен поднять проблему снижения доходов населения.

"Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", - заявил президент.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января.

По словам главы государства, окончательного документа для послания пока нет, но есть варианты, которые находятся в проработке.

Он уточнил, что имеет в виду вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов, а также с преодолением бедности.

Перед Новым годом в ходе совещания глава государства напомнил министрам, что одной из главных задач является повышение уровня доходов граждан.

"Особенно среди тех категорий, которые получают наименьшие доходы, - подчеркнул Путин. - Вот это задача номер один".