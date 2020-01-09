Составлен рейтинг самых "живых" аккаунтов губернаторов России

В России составили список "живых" аккаунтов губернаторов в соцсетях по среднему количеству "лайков" и комментариев.

Как сообщили Накануне.RU в Центре социальных инноваций "Чёрный куб", учитывались данные действующих и регулярно обновляемых личных аккаунтов и страниц глав регионов в социальных сетях. В исследовании не учитывались официальные аккаунты администраций и правительств регионов.

Наиболее "живой" аккаунт в Instagram имеет глава Чечни Рамзан Кадыров. В среднем каждую его публикацию в соцсети "лайкают" не менее 30 тысяч раз. Также значительно оторвались глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Самые "живые" губернаторские аккаунты в Instagram в центральной части страны имеют Андрей Воробьев (Московская область) и мэр столицы Сергей Собянин. На Урале с большим отрывом лидирует губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а в Сибири – главы Алтайского края и Кузбасса – Виктор Томенко и Сергей Цивилёв.

В пятерку самых успешных пользователей в "Вконтакте" среди глав регионов вошли Радий Хабиров (Башкортостан), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Роман Старовойт (Курская область), Рустам Минниханов (Татарстан) и Алексей Текслер (Челябинская область).

Напомним, Кремль подвел итоги выполнения KPI, в том числе - по доверию губернаторам.

В пятерку аутсайдеров попали Архангельская, Иркутская области, Еврейская автономная, Республика Коми и Красноярский край. В список лидеров по уровню доверия глав регионов вошли: Ингушетия, Курганская и Курская области.

Выполнение выборного KPI как внутриполитическим блоком Кремля, так и регионами, где в сентябре прошли избирательные кампании, было признано в целом успешным, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, 11 губернаторов из 17, чьи полномочия заканчиваются в 2020 году, имеют высокие шансы на отставку, говорится в подготовленном компанией "Минченко консалтинг" очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.