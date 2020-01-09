23 Июля 2020
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

ДТП в Екатеринбурге: трое пострадавших

В Екатеринбурге на Московском тракте, 9 км произошло ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОГИБДД УМВД России водитель "Нива" на регулируемом перекрестке столкнулся с автомашиной "Киа Соренто", водитель которого двигался со встречного направления.

В результате аварии пострадали 5-летняя и 11-летняяя девочки-пассажиры "Киа Соренто". Также травмы получила 58-летняя женщина-пассажир "Нивы".

Отечественным автомобилем управлял 62-летний мужчина-водитель. По его словам, он не заметил запрещающий дорожный знак, начал поворачивать налево и не обратил внимание на двигающийся  во встречном направлении автомобиль "Киа Соренто".

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ДТП в Екатеринбурге: трое пострадавших

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Теги: Екатеринбург, ДТП



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