23 Июля 2020
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Общество За рубежом
Оскар, премия (2018) | Фото: wordyou.ru

Премия "Оскар" второй раз пройдет без ведущего

Церемония вручения кинопремии "Оскар" во второй раз пройдет без ведущего.

Впервые за 30 лет это произошло в прошлом году, когда назначенный на эту роль актер и комик Кевин Харт отказался от проведения мероприятия из-за скандала с гомофобными публикациями в Twitter.

В 2016 году Американскую киноакадемию и самих академиков обвинили в расизме, так как среди номинантов за 2015 год не было ни одного чернокожего актера. Подобный инцидент повторился спустя два года, когда фильмы-фавориты кинопремии уличили в расизме, плагиате, педофилии и эксплуатации труда заключенных.

В текущем году церемония состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе, сообщает Lenta.ru.

Напомним, короткометражный мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" попал в шорт-лист претендентов на премию "Оскар".

Как сообщается на сайте американской киноакадемии, в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" также представлены еще девять работ.

Окончательное решение о претендентах на премию станет известно 13 января 2020 года.

Также стало известно, что российский фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова включен в предварительный список претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

В Каннах "Дылда" получил приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме". Также фильм "Дылда" стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля.

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Премия "Оскар" второй раз пройдет без ведущего

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Теги: Оскар, кино, премия



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