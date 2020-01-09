23 Июля 2020
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Наука и техника В России За рубежом
Samsung Galaxy Note 9 (2018) | Фото: obzorus.com

На устройствах Samsung обнаружили шпионское ПО

Очередной скандал разгорается в связи с безопасностью пользовательских данных.

Речь идет обо всех смартфонах и планшетах Samsung. На проблему обратили внимание пользователи Сети. Все дело в функции Device Care, которая, действительно, присутствует на мобильных устройствах корейского производителя.

Samsung не отрицает этого, однако не объясняет, почему ПО регулярно связывается с китайскими серверами. Компания Qihoo 360 уже была ранее вовлечена в несколько скандалов, связанных с приватностью и конфиденциальностью, включая скрытый сбор данных, сообщает ixbt.com.

Ранее Samsung признала наличие уязвимости в своих новых телефонах Galaxy S10.

Из-за нее любой человек может разблокировать смартфон, используя сканер отпечатков пальцев. Изначально с проблемой столкнулась жительница Великобритании, муж которой смог разблокировать ее устройство. Причина тому - пленка на экране телефона, создающая воздушную прослойку и препятствующая работе ультразвукового сканера отпечатков пальцев.

Южнокорейский онлайн-банк KaKaobank призвал владельцев Galaxy S10 отключить вход в приложение по отпечатку пальца. Как говорят в Samsung, уже ведется работа над обновлением безопасности.

В качестве альтернативы пользователи могут установить разблокировку смартфона через распознавание лица, но этот метод считается менее надежным. Тем не менее, подобной проблемы не возникнет, если не использовать сторонние стекла и пленки.

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На устройствах Samsung обнаружили шпионское ПО

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Теги: Samsung, телефоны, ПО



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