На устройствах Samsung обнаружили шпионское ПО

Очередной скандал разгорается в связи с безопасностью пользовательских данных.

Речь идет обо всех смартфонах и планшетах Samsung. На проблему обратили внимание пользователи Сети. Все дело в функции Device Care, которая, действительно, присутствует на мобильных устройствах корейского производителя.

Samsung не отрицает этого, однако не объясняет, почему ПО регулярно связывается с китайскими серверами. Компания Qihoo 360 уже была ранее вовлечена в несколько скандалов, связанных с приватностью и конфиденциальностью, включая скрытый сбор данных, сообщает ixbt.com.

Ранее Samsung признала наличие уязвимости в своих новых телефонах Galaxy S10.

Из-за нее любой человек может разблокировать смартфон, используя сканер отпечатков пальцев. Изначально с проблемой столкнулась жительница Великобритании, муж которой смог разблокировать ее устройство. Причина тому - пленка на экране телефона, создающая воздушную прослойку и препятствующая работе ультразвукового сканера отпечатков пальцев.

Южнокорейский онлайн-банк KaKaobank призвал владельцев Galaxy S10 отключить вход в приложение по отпечатку пальца. Как говорят в Samsung, уже ведется работа над обновлением безопасности.

В качестве альтернативы пользователи могут установить разблокировку смартфона через распознавание лица, но этот метод считается менее надежным. Тем не менее, подобной проблемы не возникнет, если не использовать сторонние стекла и пленки.