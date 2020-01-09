В Узбекистане будут производить конкурента Lada

Узбекское предприятие "Узавтосаноат", владеющее брендом Ravon, намерено выпустить бюджетный автомобиль.

Как предполагается, он составит конкуренцию Lada. Как отметил представитель узбекского автопроизводителя, стоимость нового автомобиля - от $10 до $15 тыс., сообщает "Российская газета".

Проект будет реализовываться с иностранными партнерами.

Как сообщалось ранее, компания "АвтоВАЗ" выпустила лифтбек Lada Granta в новой комплектации Standart.

Новая версия машины оснащается 1,6-литровым 16-клапанным бензиновым двигателем мощностью 106 л.с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач.

Новая модель будет стоить 561 тыс. 500 руб.

Тем временем, выпуск Lada Granta нового поколения запланирован на 2021 год.