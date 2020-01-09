Стало известно о расследовании причин крушения самолёта в Иране

Причины крушения украинского пассажирского самолёта будет устанавливать Иран.

"Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением в случае согласования правоохранительных подразделений и компетентных органов стран регистрации воздушного судна и разработчика воздушного судна", — сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко.

Техническое расследование на территории других стран возложено на Национальное бюро по расследованию авиапроисшествий, сообщает RT.

Как сообщало Накануне.RU, утром 8 января под Тегераном разбился самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Предварительно причиной катастрофы стало возгорание двигателя. МАУ озвучила число жертв - 167 человек. Но называются и другие данные. Большинство погибших были гражданами Канады и Ирана.

Компания-перевозчик утверждает, что самолет был исправен, летный состав - квалифицированным, а самолет был выпущен в 2016 году и проходил техническую проверку 6 января. Вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский сообщил, что вины экипажа, учитывая его огромный опыт, быть не может. А президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что разбившийся самолет был одним из лучших в парке компании и он "гарантирует летную исправность всех наших самолетов".