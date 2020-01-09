23 Июля 2020
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Экономика В России
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Названы самые качественные российские товары

Российская продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.

Как сообщил глава Роскачества Максим Протасов, отечественное премиальное мясо уже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.

"У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки", - сказал Протасов.

По его словам, Россия успешно конкурирует с США на рынке круглого риса, сообщает "Российская газета".

Тем временем, россияне направляют на покупку продуктов 30,2% своего бюджета, свидетельствуют результаты исследования.

Показатель рассчитывался по итогам 2018 года и для России снизился на 1% по сравнению с предыдущим годом.

РФ занимает 31-е место в рейтинге среди 40 других европейских государств.

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи. В Белоруссии на еду приходится 36,3% бюджета жителей. Наибольший же показатель - у жителей Украины (50%).

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Названы самые качественные российские товары

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Теги: товары, продукты, Роскачество



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