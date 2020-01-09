23 Июля 2020
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Политика За рубежом
коллаж, США, санкции, белоголовый орлан, Трамп (2018) | Фото: Накануне.RU

Трамп заявил о новых санкциях против Ирана

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации в связи с иранским ударом по американским военным базам в Ираке.

Глава Белого дома рассказал о введении новых санкций против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из иранской сделки по атому. Вашингтон немедленно введет новые санкции против Тегерана. "И они будут в силе, пока Иран не изменит свое поведение", — отметил Трамп, сообщает РИА "Новости".

Ранее президент США сообщил, что при атаке на американские базы в Ираке ни один гражданин США не пострадал. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время обращения к нации, которое началось с существенным опозданием.

Напомним, 8 января Иран атаковал военные объекты США в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Удары были нанесены по авиабазе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены американские войска, и аэродрому Эрбиля на севере страны, который тоже используется американцами. Атака прошла в две волны, разница между ними составила около часа. Иран заявил о 80 погибших при атаке на американские военные базы и 140 разрушенных инфраструктурных объектах.

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Трамп заявил о новых санкциях против Ирана

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Теги: Иран, США, Трамп, санкции



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