Массовое бегство туристов отмечено в Грузии

Туристы массово покидают зимние курорты Грузии.

Это случилось из-за проблем с водоснабжением. Накануне Нового года с отключениями воды столкнулись два главных курорта страны — Бакуриани и Гудаури. Позже водоснабжение удалось восстановить, однако через сутки отдыхающие опять столкнулись с подобной проблемой.

По словам коммунальщиков, причина перебоев - отсутствие снега на курортах, из-за чего резервуары не наполнились снегом.

По этой причине многие туристы отменяют бронь в отелях и перебираются на базы отдыха на Эльбрусе, сообщает "Взгляд".

Как сообщалось ранее, в грузинских аэропортах иностранным гостям, только что прибывшим в страну, будут раздавать бутылки с местными винами. Об этом сообщила глава администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили.

Акция будет проводиться уже в шестой раз. Иностранцам в трех грузинских аэропортах на паспортном контроле вручают бутылку Саперави, на этикетках написано, что Грузия — родина виноделия, а также говорится о традициях и культуре страны.

Национальная администрация туризма с целью закупки вина объявила летом 2019 года электронный тендер стоимостью миллион лари (около $350 тыс.).