23 Июля 2020
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Наука и техника В России
зарядка, телефон (2019) | Фото:Накануне.RU

Зарядка гаджетов в общественных местах может быть небезопасной

На фоне растущего количества зарядок в общественных местах существует серьезная опасность, которая подстерегает владельцев гаджетов.

Через USB-входы хакеры могут получить доступ к данным в телефоне, а также загрузить вредоносное программное обеспечение.

Подобное может сделать, как и сама компания, которая предоставляет сервис, например, чтобы собрать пользовательские данные с целью их дальнейшего анализа и продажи рекламодателям, так и злоумышленники, которые могут скачать фотографии для шантажа владельца устройства, сообщает "Рен ТВ".

Ранее были названы самые ненадежные пароли уходящего года. В рейтинге 200 позиций самых популярных паролей, которые были обнаружены анонимными исследователями (хакерами). Результатом поделился сервис по созданию надежных паролей NordPass. Всего было проанализировано 500 млн паролей.

"Мы говорили это раньше, и мы скажем это снова. И снова. И снова. Пароли – очень важны. Но эта мысль по-прежнему не доходит до миллионов людей, которые выбирают "12345" в качестве пароля", - сетуют авторы исследования.

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Зарядка гаджетов в общественных местах может быть небезопасной

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Теги: телефон, взлом, хакеры



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