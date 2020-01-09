ЧВК «Вагнера» заставила Эрдогана отказаться от оккупации Ливии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган решил сдать назад на фоне успехов Ливийской национальной армии, которую, по его мнению, поддерживает ЧВК «Вагнера». В связи с этим, после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Эрдоган пришел к призыву о немедленном прекращении огня.

Об этом лидеры России и Турции заявили после переговоров в Стамбуле 8 января. Они призвали стороны ливийского конфликта начать мирный процесс в ночь с 11 на 12 января и прекратить огонь. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Кремля.

Стороны настаивают, что переговоры в Ливии должны возобновится под эгидой ООН, а также в соответствии с Ливийским политическим соглашением 2015 года (Схиратское соглашение).

Эрдоган и Путин подчеркнули, что стабильность и мир в Ливии может быть достигнут лишь путем политического процесса, поскольку военный сценарий решения конфликта ведет лишь к страданию и разногласиям между ливийцами.

Для российского лидера призывы к прекращению огня и военных действий привычны, в то время как Эрдоган открыто заявлял о своем намерении выслать на помощь ПНС турецких военных, если об этом попросит премьер-министр ПНС Файез Саррадж. Такая просьба поступила, после чего Анкара незамедлительно выслала в Ливию 35 военных офицеров.

Турция уже оказывала неофициальную поддержку бандформированиям в Триполи, поставляя им оружие в обход эмбарго ООН и боевиков из Сирии. Сам Эрдоган, в свою очередь, заявлял, что Ливийской национальной армии, которая ведет антитеррористическую операцию в Ливии, неофициально помогает российская частная военная кампания «Вагнера».

Эрдоган уверен, то в Ливии находятся по меньшей мере около двух тысяч бойцов ЧВК. Это подтолкнуло Анкару к отправке военных так называемому ПНС Ливии.

Эрдоган судит о действия ЛНА и ЧВК «Вагнера» по сообщениям западных СМИ и соцсетей. Известно, что они успешно ведут операцию по очистке от боевиков северо-запада Ливии от террористов. Накануне всего за три часа был освобожден Сирт - один из важнейших городов Ливии. Сейчас бойцы продвигаются к Мисурате.

Вероятно, это обстоятельство заставило турецкого лидера сменить направление по ливийской повестке. Подписывая договор с Сарраджем о морских границах Эрдоган пытался реализовать свои экономические амбиции, однако теперь ему невыгодно поддерживать проигрывающую сторону. Сейчас он может попытаться заручиться поддержкой Москвы в предстоящих переговорах с фельдмаршалом ЛНА Халифой Хафтаром по нефти.