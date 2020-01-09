ЧВК «Вагнера» заставила Эрдогана отказаться от оккупации Ливии

23 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Тут http://remont.youdo.com/building/home/price/500ths/, выбирай нас!
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/repair/loggia/external-facing/, посмотреть.
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/decorator/tree/tag/vagonki/ тут.



Политика В России За рубежом
коллаж, турция, ливия, боевики, оружие (2019) | Фото: ФБА «Экономика сегодня»

ЧВК «Вагнера» заставила Эрдогана отказаться от оккупации Ливии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган решил сдать назад на фоне успехов Ливийской национальной армии, которую, по его мнению, поддерживает ЧВК «Вагнера». В связи с этим, после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Эрдоган пришел к призыву о немедленном прекращении огня.

Об этом лидеры России и Турции заявили после переговоров в Стамбуле 8 января. Они призвали стороны ливийского конфликта начать мирный процесс в ночь с 11 на 12 января и прекратить огонь. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Кремля.

Стороны настаивают, что переговоры в Ливии должны возобновится под эгидой ООН, а также в соответствии с Ливийским политическим соглашением 2015 года (Схиратское соглашение).

Эрдоган и Путин подчеркнули, что стабильность и мир в Ливии может быть достигнут лишь путем политического процесса, поскольку военный сценарий решения конфликта ведет лишь к страданию и разногласиям между ливийцами.

Для российского лидера призывы к прекращению огня и военных действий привычны, в то время как Эрдоган открыто заявлял о своем намерении выслать на помощь ПНС турецких военных, если об этом попросит премьер-министр ПНС Файез Саррадж. Такая просьба поступила, после чего Анкара незамедлительно выслала в Ливию 35 военных офицеров.

Турция уже оказывала неофициальную поддержку бандформированиям в Триполи, поставляя им оружие в обход эмбарго ООН и боевиков из Сирии. Сам Эрдоган, в свою очередь, заявлял, что Ливийской национальной армии, которая ведет антитеррористическую операцию в Ливии, неофициально помогает российская частная военная кампания «Вагнера».

Эрдоган уверен, то в Ливии находятся по меньшей мере около двух тысяч бойцов ЧВК. Это подтолкнуло Анкару к отправке военных так называемому ПНС Ливии.

Эрдоган судит о действия ЛНА и ЧВК «Вагнера» по сообщениям западных СМИ и соцсетей. Известно, что они успешно ведут операцию по очистке от боевиков северо-запада Ливии от террористов. Накануне всего за три часа был освобожден Сирт - один из важнейших городов Ливии. Сейчас бойцы продвигаются к Мисурате.

Вероятно, это обстоятельство заставило турецкого лидера сменить направление по ливийской повестке. Подписывая договор с Сарраджем о морских границах Эрдоган пытался реализовать свои экономические амбиции, однако теперь ему невыгодно поддерживать проигрывающую сторону. Сейчас он может попытаться заручиться поддержкой Москвы в предстоящих переговорах с фельдмаршалом ЛНА Халифой Хафтаром по нефти.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ЧВК «Вагнера» заставила Эрдогана отказаться от оккупации Ливии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: эрдоган, путин, ливия, чвк вагнер, Файез Саррадж, Схиратское соглашение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров