В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка, которая ушла из дома 31 декабря

В Екатеринбурге разыскивают школьницу, которая ушла из дома вечером 31 декабря и до сих пор не вернулась.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, несовершеннолетняя Александра ушла из дома, который находится на улице Победы, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: плотное телосложение, рост 164 см, волосы темно-коричневые до плеч, глаза серо-голубые.



На момент ухода была одета в ярко-розовую куртку выше колена, синие джинсы, синюю вязаную кофту, черные сникерсы со стразами.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-15, (343)356-45-74(78, 80), (343)325-42-05 или 02.