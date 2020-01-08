23 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка, которая ушла из дома 31 декабря

В Екатеринбурге разыскивают школьницу, которая ушла из дома вечером 31 декабря и до сих пор не вернулась. 

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, несовершеннолетняя Александра ушла из дома, который находится на улице Победы, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: плотное телосложение, рост 164 см, волосы темно-коричневые до плеч, глаза серо-голубые.
 
На момент ухода была одета в ярко-розовую куртку выше колена, синие джинсы, синюю вязаную кофту, черные сникерсы со стразами.   

Всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-15, (343)356-45-74(78, 80), (343)325-42-05 или 02.

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В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка, которая ушла из дома 31 декабря

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Теги: розыск, полиция



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Ранее 13.01.2020 08:22 Мск Гуляла две недели: в Екатеринбурге нашлась школьница, пропавшая 31 декабря
Ранее 09.01.2020 10:08 Мск Школьница, пропавшая в Екатеринбурге 31 декабря, уже не раз надолго уходила из дома

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