Трамп заявил, что в результате иранских ракетных ударов ни один американец не погиб

При атаке на американские базы в Ираке ни один гражданин США не пострадал. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время обращения к нации, которое началось с существенным опозданием.

При этом Трамп назвал генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани "террористом №1", которого "нужно было ликвидировать уже давно".

Напомним, 8 января Иран атаковал военные объекты США в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Удары были нанесены по авиабазе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены американские войска, и аэродрому Эрбиля на севере страны, который тоже используется американцами. Атака прошла в две волны, разница между ними составила около часа. Иран заявил о 80 погибших при атаке на американские военные базы и 140 разрушенных инфраструктурных объектах.