23 Июля 2020
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Политика За рубежом
коллаж, Дональд Трамп, США, Сирия, взрыв, атака, огонь (2018) | Фото: Накануне.RU

Трамп заявил, что в результате иранских ракетных ударов ни один американец не погиб

При атаке на американские базы в Ираке ни один гражданин США не пострадал. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время обращения к нации, которое началось с существенным опозданием.

При этом Трамп назвал генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани "террористом №1", которого "нужно было ликвидировать уже давно".

Напомним, 8 января Иран атаковал военные объекты США в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Удары были нанесены по авиабазе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены американские войска, и аэродрому Эрбиля на севере страны, который тоже используется американцами. Атака прошла в две волны, разница между ними составила около часа. Иран заявил о 80 погибших при атаке на американские военные базы и 140 разрушенных инфраструктурных объектах.

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Трамп заявил, что в результате иранских ракетных ударов ни один американец не погиб

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Теги: Дональд Трамп, Иран



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Ранее 08.01.2020 13:49 Мск Иран заявил о 80 погибших при атаке на американские военные базы

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