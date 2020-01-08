23 Июля 2020
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Политика В России За рубежом
ключевые слова Турецкий поток, Владимир Путин, Реджеп Эрдоган (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток"

Владимир Путин вместе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом запустили газопровод "Турецкий поток". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава российского государства назвал это важным событием не только для России и Турции, но и для государств Южной Европы, для всего европейского континента.

Газопровод состоит из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Эрдоган отметил, что теперь газ будет напрямую поставляться в Турцию, это обеспечит потребности 15 млн человек.

Запуск газопровода состоялся на фоне обострения между Ираном и США. Это также отметил Эрдоган. "Мы хотели бы также сказать, что центр исламской цивилизации сейчас уже разрушен. Брат брату становится врагом. И вот в такой картине, конечно же, здесь больше всего воспользовались этим внешние силы", - отметил он, добавив, что нельзя позволить сделать регион новым центром пожара и войны.

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Путин и Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток"

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Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган



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