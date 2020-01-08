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Общество Дальневосточный ФО В России
Вячеслав Цеповяз (2018) | Фото: compromat.group, mzk1.ru

СКР завершил расследование дела о пасеках и крабах в колонии Цеповяза

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об особых условиях пребывания в амурской колонии Вячеслава Цеповяза - члена банды, совершившей массовое убийство людей в станице Кущевской Краснодарского края, и его сокамерников. Перед судом предстанут бывшие руководители исправительного учреждения.

Напомним, что в колонии строгого режима №3 УФСИН России по Амурской области осужденные организовали пасеки, птичники, автосервисы, сувенирные цеха, кроме того, они незаконно пользовалась сотовой телефонной связью и, как отмечают в СКР, "иными благами, не предусмотренными нормативными актами". Ранее появилось видео, на кадрах которого сокамерники сидели в комнате с мягкими диванами и креслами, телевизором и чайником. Также в сети были опубликованы фотографии, на которых Цеповяз был запечатлен поедающим краба и готовящим шашлыки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, теперь уже бывшему начальнику исправительного учреждения Сергею Картавцеву и его бывшему заместителю Владимиру Васильеву предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Вячеслав Цеповяз, источник - mzk1.ru(2018)|Фото: mzk1.ru

Вячеслав Цеповяз, источник - mzk1.ru(2018)|Фото: mzk1.ru

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СКР завершил расследование дела о пасеках и крабах в колонии Цеповяза

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Теги: Вячеслав Цеповяз, Цеповяз и крабы



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