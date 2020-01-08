22 Июля 2020
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Происшествия За рубежом
удар Ирана по военным базам США (2020) | Фото: twitter.com/PressTV

Иран заявил о 80 погибших при атаке на американские военные базы

Иранские власти заявили о 80 погибших в результате атаки Корпуса стражей исламской революции на военные объекты США в Ираке.

По данным ТАСС, такие данные о погибших приводит агентство Tasnim со ссылкой на источники в КСИР. Также, по информации властей Ирана, были разрушены 104 инфраструктурных объекта на военных базах США.

Отметим, что в США не заявляли о погибших американских военнослужащих после ракетных ударов Ирана.

Напомним, 8 января в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, осуществленного по приказу Дональда Трампа, Иран атаковал военные объекты США. Удары были нанесены по авиабазе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены американские войска, и аэродрому Эрбиля на севере страны, который тоже используется американцами. Атака прошла в две волны, разница между ними составила около часа.

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Иран заявил о 80 погибших при атаке на американские военные базы

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Теги: иран, Касем Сулеймани, военные базы США, иран атаковал сша



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Развитие сюжета:

Ранее 08.01.2020 20:06 Мск Трамп заявил, что в результате иранских ракетных ударов ни один американец не погиб

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