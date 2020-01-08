Иран заявил о 80 погибших при атаке на американские военные базы

Иранские власти заявили о 80 погибших в результате атаки Корпуса стражей исламской революции на военные объекты США в Ираке.

По данным ТАСС, такие данные о погибших приводит агентство Tasnim со ссылкой на источники в КСИР. Также, по информации властей Ирана, были разрушены 104 инфраструктурных объекта на военных базах США.

Отметим, что в США не заявляли о погибших американских военнослужащих после ракетных ударов Ирана.

Напомним, 8 января в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, осуществленного по приказу Дональда Трампа, Иран атаковал военные объекты США. Удары были нанесены по авиабазе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены американские войска, и аэродрому Эрбиля на севере страны, который тоже используется американцами. Атака прошла в две волны, разница между ними составила около часа.