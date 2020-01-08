Стало известно состояние пострадавших в ДТП медиков тюменской "Скорой помощи"

Двое медиков бригады "Скорой помощи", попавшей накануне в Тюмени в ДТП с "ГАЗелью", остаются в больнице с тяжелыми травмами.

Как сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина, водителю была оказана помощь, он направлен на амбулаторное наблюдение. Гораздо серьезнее состояние других попавших в ДТП.

У одной женщины диагностирована серьезная травма лица, ее состояние оценивается как средней степени тяжести, у второй пострадавшей травма грудной клетки, она в тяжелом, но стабильном состоянии находится в реанимации.

Напомним, накануне вечером машина ССМП, направлявшаяся на экстренный вызов по поводу ножевого ранения, попала в ДТП. На вызов была сразу направлена другая бригада. Мужчине с ранением, к которому спешили медики, уже сделали операцию.