Зеленский прервал отдых в Омане из-за авиакатастрофы в Иране. У Порошенко намекают на "иранскую ракету"

Украинский президент Владимир Зеленский срочно прервал свой отдых в Омане и возвращается на Украину в связи с падением украинского самолета в Иране. Он написал в своем телеграм-канале, что дал поручение генпрокурору завести уголовное производство.

Как сообщало Накануне.RU, утром 8 января под Тегераном разбился самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Предварительно причиной катастрофы стало возгорание двигателя. МАУ озвучила число жертв - 167 человек. Но называются и другие данные. Большинство погибших были гражданами Канады и Ирана.

Зеленский отметил, что должна быть создана следственная комиссия, которая должна отработать все возможные версии катастрофы. Но независимо от ее выводов будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота.

Любопытно, что украинское посольство в Иране вначале официально исключило теракт или ракетную атаку. Но позже удалило со своего сайта соответствующую новость.

Компания-перевозчик утверждает, что самолет был исправен, летный состав - квалифицированным, а самолет был выпущен в 2016 году и проходил техническую проверку 6 января. Вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский сообщил, что вины экипажа, учитывая его огромный опыт, быть не может. А президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что разбившийся самолет был одним из лучших в парке компании и он "гарантирует летную исправность всех наших самолетов".

В партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко намекнули на одну из иранских ракет, которые накануне были выпущены по американским базам в Ираке. Об этом написал депутат Владимир Арьев. По его мнению, в технические причины верится слабо, "учитывая параллельный ракетный обстрел Ираном военной базы США и закрытие американцами воздушного пространства над Ираном и Ираком".

Он призвал применить против Ирана "жесточайшие из возможных дипломатических методов", если Иран не согласится включить украинских специалистов в расследование трагедии.

Зеленский написал, что он просит всех "воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений".