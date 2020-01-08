Большинство пассажиров упавшего украинского самолета были гражданами Ирана и Канады

Большинство находившихся на борту разбившегося под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" были гражданами Ирана и Канады. Об этом сообщает Baza.

По уточненным данным, всего на борту лайнера Boeing 737 было 168 пассажиров и девять членов экипажа. Самолет вылетел из международного аэропорта Тегерана и направлялся в Киев.

Гражданами Канады в основном были студенты, которые использовали "Украинские авиалинии" из-за низкой цены. Сегодня, как пишет Mash, они возвращались на учебу после рождественских каникул.

Россиян в самолете не было.

Как сообщалось ранее, все находившиеся на борту разбившегося в Иране самолета погибли. Причиной крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана стало возгорание двигателя.

Напомним, ранее в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран атаковал военные объекты США. Удары были нанесены по авиабазе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены американские войска, и аэродрому Эрбиля на севере страны, который тоже используется американцами. Атака прошла в две волны, разница между ними составила около часа.