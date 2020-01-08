24 Июля 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
сотрудники ДПС избивают тюменцев на трассе (2020) | Фото: tyumen_only

Сотрудники ДПС жестко "прессанули" на трассе тюменцев, возвращавшихся с праздника

Тюменцы пожаловались на сотрудников ДПС, которые жестко обошлись с ними на трассе.

Инцидент произошел на старом тракте Тюмень-Екатеринбург ночью 5 января. Мужчина забрал жену и ее подруг после праздника и развозил по домам. На трассе их остановили трое сотрудников ДПС, мужчину вытащили из машины, заломили руки, избивали, бросали снег ему в лицо, хотя, по утверждению родственников, он был трезв, что в дальнейшем показало освидетельствование.

"Три сотрудника ДПС, не предъявив документов, не представившись, начали вытаскивать его из машины, применять физическую силу, муж кричал им - подождите, я выйду сам, вот документы, но они не реагировали", - написала супруга водителя в паблике "tyumen_only", добавив, что один из ДПС-ников также схватил ее за волосы, утащил за патрульную машину и начал пинать.

сотрудники ДПС избивают тюменцев на трассе(2020)|Фото: tyumen_only

Уже состоялся суд по обвинению тюменцев в сопротивлении сотрудникам полиции, и с них были сняты все обвинения. Однако теперь семья намерена добиться привлечения к ответственности самих работников ГИБДД.

Глава пресс-службы областного УМВД Светлана Новик сообщила Накануне.RU, что 5 января инспекторы ДПС во время рейда по поиску нетрезвых водителей остановили автомобиль марки "Дэу Матиз". Из открытого окна автомобиля полицейские почувствовали резкий запах алкоголя. Сотрудники, подразумевая, что водитель может быть нетрезвым и предпринять неадекватные действия, попросили его выйти из автомобиля и предъявить документы. Однако мужчина отказался, начал материться и продолжал упорствовать. Пьяные пассажирки стали возмущаться и провоцировать конфликт с инспекторами. На водителя был составлен административный протокол. Изложенные факты проверят, по.

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Сотрудники ДПС жестко "прессанули" на трассе тюменцев, возвращавшихся с праздника

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Теги: ДПС, избиение



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Ранее 04.03.2020 13:27 Мск СК доказал вину полицейских, избивших на трассе возвращавшегося с праздника тюменца

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