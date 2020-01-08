24 Июля 2020
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чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

В 2020 году жители Урала больше других опасаются за свои рабочие места

Больше других опасаются за свои рабочие места соискатели из Уральского федерального округа. Это выяснили аналитики HeadHunter, которые изучили настроения и опасения работающих соискателей и узнали планы работодателей на 2020 год.
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Согласно результатам исследования, в 2020 году лишь 2,8% компаний собираются сократить численность своих сотрудников, 53,5% сохранят ее на уровне 2019 года, а 43,7% компаний планируют увеличивать ее. При этом больше других опасаются за свои рабочие места соискатели из Уральского федерального округа (индекс стабильности 0,27), а наиболее стабильно ощущают себя жители Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов (индекс 0,40).

"Индекс стабильности на текущем рабочем месте показывает, чувствуют ли респонденты угрозу увольнения. Он остается в рамках показателей, характерных на протяжении предыдущих полутора лет, - 0,3 (хотя в предыдущем квартале был чуть выше). Подчеркнем: речь идет лишь об ощущении риска увольнения, но эта тревога далеко не всегда равноценна реальному риску", - поясняют в пресс-службе HeadHunter.

К началу 2020 года 71% соискателей отмечают, что в их сфере найти работу сложно, чаще всего трудности с поиском работы отмечают занятые в сфере добычи сырья, топ-менеджеры и представители сферы искусства, развлечений и массмедиа. Лучше других себя ощущают сотрудники, занятые в сфере ИТ и продажах.

Напомним, согласно исследованию РАНХиГС, почти треть россиян (32,5%) в той или иной степени участвуют в "теневом" рынке труда. При этом три четверти наших соотечественников (73%) приветствуют оплату "из рук в руки".

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В 2020 году жители Урала больше других опасаются за свои рабочие места

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Теги: увольнения, поиск работы, соискатель, рабочие места



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