24 Июля 2020
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В Хабаровске митингуют против нового губернатора

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Кремль (2019) | Фото: Накануне.RU

Кремль не будет устраивать масштабный "губернаторопад" перед выборами в 2020 году

До сентября 2020 года, когда ожидаются выборы в 16 регионах и в одном (ХМАО-Югре) - назначение, президент может отправить в отставку одного или двух губернаторов, но увольнения глав регионов не будут иметь массовый характер. Об этом пишут "Известия".

"Возможно, перед выборами будет одна-две отставки, но я не думаю, что они будут носить массовый характер. Все наиболее критичные точки сменены", - отметил политолог Евгений Сучков.

Напомним, 12 декабря 2019 г. избранный от КПРФ губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в отставку. Сам глава региона заявил, что в отношении него и его соратников в последнее время "льется много грязи со стороны СМИ". Врио губернатора приказом Владимира Путина был назначен замминистра чрезвычайных ситуаций Игорь Кобзев.

А политтехнолог Дмитрий Фетисов добавляет, что в целом атмосфера в регионах достаточно нервная, потому что большинство губернаторов не знают, будут ли они переизбраны.

В 2020 г. прямые выборы глав субъектов состоятся в Краснодарском и Камчатском крае, Иркутской области, Севастополе, Республиках Татарстан и Чувашия, Брянской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Архангельской, Пензенской, Тамбовской, Ростовской и Калужской областях и в Еврейской автономной области. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре губернатор будет назначен через процедуру голосования в окружном парламенте из кандидатур, которые отберут тюменский губернатор и президент РФ.

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Кремль не будет устраивать масштабный "губернаторопад" перед выборами в 2020 году

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Теги: губернаторопад, кремль, отставки губернаторов



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Ранее 13.01.2020 05:38 Мск Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов

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