Кремль не будет устраивать масштабный "губернаторопад" перед выборами в 2020 году

До сентября 2020 года, когда ожидаются выборы в 16 регионах и в одном (ХМАО-Югре) - назначение, президент может отправить в отставку одного или двух губернаторов, но увольнения глав регионов не будут иметь массовый характер. Об этом пишут "Известия".

"Возможно, перед выборами будет одна-две отставки, но я не думаю, что они будут носить массовый характер. Все наиболее критичные точки сменены", - отметил политолог Евгений Сучков.

Напомним, 12 декабря 2019 г. избранный от КПРФ губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в отставку. Сам глава региона заявил, что в отношении него и его соратников в последнее время "льется много грязи со стороны СМИ". Врио губернатора приказом Владимира Путина был назначен замминистра чрезвычайных ситуаций Игорь Кобзев.

А политтехнолог Дмитрий Фетисов добавляет, что в целом атмосфера в регионах достаточно нервная, потому что большинство губернаторов не знают, будут ли они переизбраны.

В 2020 г. прямые выборы глав субъектов состоятся в Краснодарском и Камчатском крае, Иркутской области, Севастополе, Республиках Татарстан и Чувашия, Брянской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Архангельской, Пензенской, Тамбовской, Ростовской и Калужской областях и в Еврейской автономной области. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре губернатор будет назначен через процедуру голосования в окружном парламенте из кандидатур, которые отберут тюменский губернатор и президент РФ.